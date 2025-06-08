خطبة العيد في كربلاء: دعوة للتمسك بالقيم الأصيلة!

كما في كل عيد، يحرص أهالي على إحياء التقاليد الدينية والاجتماعية المتوارثة، والّتي تتمثّل في زيارة المرقدين الشريفين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل (ع). ومن على منبر صلاة العيد، شدد على أهمية التمسك بالقيم والتقاليد الأصيلة، كدرعٍ يحمي المجتمع من رياح التحديات.التفاصيل في هذا التقرير من .