في صلاح الدين: ازدهار ملحوظ للسياحة في الأعياد بفضل الاستقرار الأمني

في ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم به ، شهد القطاع السياحي فيها انتعاشًا ملحوظًا، حيث ازدهرت العديد من المناطق السياحية التي يرتادها المواطنون، وخاصة في الأعياد.عدسة نقلت آمال المواطنين وطلباتهم في هذه التقرير.