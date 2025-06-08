عودة الشعوذة في واسط: احتيال واستغلال تحت غطاء الروحانيات!

تشهدُ عودةً مقلقةً لظاهرة الشعوذة، مع اعتقال شخصٍ يزعمُ امتلاكه قدرات روحانية، لكنه في الواقعِ يمارس النصب والاحتيال، مستغلا النساء تحت غطاء مزيف من الروحانيات.ولم تقتصرْ جرائمُه على ذلك، إذ كشفت التحقيقات عن تورطه في قضايا أخرى، من بينِها تجارة الأسلحة.التفاصيل في هذا التقرير من .