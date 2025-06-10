إقبال متزايد على الاماكن الترفيهية... ومطالبات بإنشاء المزيد من المرافق!

في محافظة ، حيث طالب المواطنون هناك بإنشاء المزيد من المرافق الترفيهية التي من شأنها استيعاب الاعداد الكبيرة للزائرين خصوصا في ايام الاعياد والمناسبات , فيما اشادت العائلات الوافدة من خارج المحافظة بالإجراءات التي اتخذتها لتأمين الأماكن الترفيهية خلال ايام .إليكم ما قاله المواطنون في هذا التقرير من السومرية!