ازمة مياه تضرب البصرة... وحملة انتقادات تلاحق الحكومة المحلية!

أزمة مياه تطرأ على سكان قضاء المدينة شمال التي لم تعد صالحة للشرب أو الاستخدام اليوميّ. ما أثار غضب السكان، ووجهوا انتقادات قاسية لحكومة .تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!