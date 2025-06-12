بغداد وأربيل على أعتاب أزمة جديدة إثر قرار وقف رواتب إقليم كردستان

مواجهة جديدة بين المركز والاقليم أشعلت شرارتها أزمة قطع الرواتب على خلفية عدم التزام بدفع الإيرادات المالية بشكل كامل للحكومة الاتحادية، هذه التطورات دفعت النواب الكرد الى التلويح باتخاذ مواقف لا تحمد عقباها في حال استمرار الازمة.التفاصيل في هذا التقرير من .