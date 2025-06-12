وزارة العدل تطلق نظام الأتمتة الإلكترونية في السجون العراقية

.. وزارة العدل تطلق نظام الأتمتة في دوائر الاصلاح.

في إطار التوجّه نحو رقمنة مؤسسات الدولة، أطلقت وزارة العدل نظام الأتمتة الإلكترونية داخل دوائر الإصلاح، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات العمل، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للنزلاء في السجون العراقية.



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