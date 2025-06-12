بغداد تحت وطأة الحرارة: شوارع خالية ومواطنون محاصرون

مع ارتفاع درجات الحرارة لنصف درجة الغليان، تشهدُ شوارعُ العاصمةِ فراغا من المارةِ الا ممن اضطروا لقضاءِ اعمالِهم الضرورية، وذلك خوفًا من التعرضِ المباشرِ للشمس خصوصا في أوقاتِ الظهيرة.ماذا قال المواطنون لعدسة ؟