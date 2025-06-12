بين الحرارة وانقطاع الكهرباء: السباحة في الأنهار خيار شباب واسط!

مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظةِ ، وانقطاع الكهرباء، يجد الشباب أنفسهم أمام خيارٍ واحدٍ: السباحةُ في الانهار، رغم افتقارها لأبسط شروط السلامة. هذا فضلًا عن إغلاق المسبح الأولمبي في منذ سنوات، والّذي دفعَ كثيرينَ إلى مياهٍ ملوّثةٍ، تَسبّبت بحالاتِ غرقٍ وأمراضٍ جلديّةٍ.التفاصيل في هذا التقرير من .