إسرائيل تستهدف البرنامج النووي الإيراني

في الساعات الماضية، شهدت المنطقة تصعيدًا كبيرًا بين وإيران، حيث شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على منشآت إيرانية، تلاها رد إيراني بإطلاق طائرات مسيرة.الضربات الإسرائيلية على المنشآت الإيرانية، استهدفت بحسب اسرائيل "قلب" البرنامج النووي الإيراني ومواقع عسكرية حيوية، بما في ذلك منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.التفاصيل في هذا التقرير من .