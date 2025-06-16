هل يمكن لسوريا أن تكون بوابة جديدة لتصدير النفط في ظلّ الصراع؟

مع تصاعد وتيرة الصراع بين الكيان الصهيوني وايران وتلويح الاخيرة باغلاق تشهد اسواق النفط ارتفاعا بشكل ملحوظ ..هذه التطورات تفتح باب التساؤلات حول امكانية استفادة البلاد من ارتفاع اسعار النفط عالميًا عبر إيجاد منافذ تصديرية جديدة لاسيما عبر أنبوب بانياس الذي يمر عبر الاراضي السورية كونه يشكل طريقًا أفضل للتصدير.إليكم ما كشفه بعض الانواب للسومرية.