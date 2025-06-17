بين توقف الغاز الإيراني ولهيب الصيف.. العراق أمام تحديات طاقة غير مسبوقة!

في ظلّ تصاعد ألسنة اللهب من أتون الحرب المشتعلة بين والكيان الصهيوني، تتزايد تداعيات الصراع على دول الجوار، وعلى رأسها ، الذي بدأ يلمس آثار الأزمة بشكل مباشر بعد انقطاع إمدادات الغاز الإيراني - الرئة التي يتنفس منها قطاع الكهرباء في البلاد - بسبب الضربات الإسرائيلية.التفاصيل في هذا التقرير من .