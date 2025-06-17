البرنامج النووي الإيراني: أسرار محطات التخصيب والطاقة في قلب الصراع

تمتلك بنية تحتية نــ.و وية كبيرة، تضمُ منشآت بحثية متعددة ومخزونًا من اليــ.ورانيوم المخــ.صب، الذي تم تخصيبُ جزءًا منه إلى مستويات قريبة من تلك المستخدمة في تصنيعِ الأسلــ.حةِ النــ.و وية، وتتوزع المواقع النــ.و وية بين 4 أفرع رئيسية هي مواقعُ التخصيب، ومراكز الأبحاثِ والمفاعلاتِ النــ.ووية، ومناجم اليــ.ورانيوم.التفاصيل في هذا التقرير من .