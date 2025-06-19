العراق في دائرة الخطر: نواب يحذرون من تداعيات الانبعاثات الإشعاعية

حذّر نواب في البرلمانِ من أنّ قد يكون الأكثر تضررًا في حال حدوث أي انبعاث إشعاعي وسط تصاعد التوترات بين وإســرائيل وانزلاقِ الصراع نحو سيناريوهات غير مسبوقة قد تشمل استهداف منشآت نـووية.وعبر عدسة دعا النواب إلى تحرك جماعي لوقف الـحرب. التفاصيل في هذه التقرير!