العراق في مواجهة التحديات: تصاعد الصراع الإقليمي يثير القلق الاقتصادي والأمني

في وقتٍ يسعى فيه إلى تثبيت الاستقرار الأمني وتحسين وضعه الاقتصادي، تعود المخاوف مجددًا مع تصاعد حدة الـحرب الدائرة بين والكيـان الصهـيوني. كما أنّ الأحداث المتسارعة قرب الحدود، أعادت إلى الأذهان تداعيات صراعات سابقة كغـ.رْة ولبنان، والتي ألقت بظلالها على ، وعلى نفسية المواطن العراقي.كاميرا نقلت مخاوف المواطنين في هذا التقرير.