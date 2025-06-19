صاروخ 'فتاح" الإيراني.. بداية عصر جديد من التحديات لإسرائيل!

أدخل الصاروخ الإيراني "فتاح" المواجهة مع مرحلة جديدةً غير مسبوقةٍ من التصعيدِ العسكري والتقني بعد أن استخدمته في الموجةِ الحاديةَ عشرةَ من ضرباتِها على تل أبيب. ويتميّز الاخير بقدراتٍ عالية على المناورة والتخفي، الامر الذي وضع الدفاعاتِ الإسرائيلية في اختبارٍ وجودي عسير مع تصاعد التهديد المباشر لمنشآتِها الحيوية.التفاصيل في هذا التقرير من .