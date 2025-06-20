67 مليار دولار خسائر مباشرة.. اقتصاد إسرائيل يترنح تحت وقع الضربات

يعيش الكيان الصهيوني واحدا من اكثر الفترات الاقتصادية تراجعا في تأريخه، فمنذ اندلاع الحرب واجهت كبرى الشركات الإسرائيلية تحديات سببت انهيارا وصل لشلل في قطاعات كبرى كالطاقة والتكنولوجيا.منذ تشرين الاول 2023 حتى الان، تكبدت اسرائيل خسائر مباشرة قدرت بنحو 67 مليار دولار، شملت الانفاق العسكري والخسائر الاقتصادية بمختلف القطاعاتفي هذا التقرير سنستعرض لكم ابرز 7 شركات وقطاعات اسرائيلية خاسرة نتيجة حرب وهجوم المستمر منذ عاميناولى الشركات هي مجموعة بازان لمصافي النفط واحد اعمدة قطاع الطاقة في اسرائيل،، اُغلقت جميع منشآت التكرير فيها بعد أن تعرضت المصفاة لأضرار بالغة في هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي الشركةشركة التي تدير حقلي الغاز الطبيعي تامار وليفياثان الذي ينتج وحده اكثر من 40 بالمئة من الغاز الطبيعي في ،، توقفت هي الاخرى بسبب القصف وفقا لبيان صادر عن وزارةإنتل إسرائيل مصانع كريات غات، شهد اضطرابا كبيرا نتيجة استدعاء نحو 15 بالمئة من موظفيه للخدمة العسكرية، ما سبب نقصا بالقوة العاملة وتعليقا لمشروع المصنع الجديد في كريات غاتشركة إلعال للطيران التي اعلنت تعليق جميع رحلاتها تزامنا مع إغلاق والمجال الجوي الإسرائيلي، لتتراجع أسهم الشركة بنسبة 3.5 بالمئةفيما تواجه دعوى قضائية جماعية بقيمة 600 مليون دولار بتهمة التلاعب بالأسعار واستغلال مأساة غير مسبوقة لتحقيق أرباح ضخمة على حساب عملائهامجموعة الكبرى للاتصالات في إسرائيل،، تضررت هي الاخرى بشدة من الحرب بعد خسارة وحدة الاتصالات المتنقلة بيليفون، التي يقدر سعرها بنحو 14 مليون دولار ونصففيما تعرضت للاختراق الالكتروني هي و 3300 شركة مدرجة في بورصة إسرائيل، لتكلف الهجمة السيبرانية 3.2 مليار دولار سنويا وفقا لمختصينوفي قطاع السياحة تم الاعلان عن انخفاض غير مسبوق و خسائر بلغت 3.4 مليار دولار، نتيجة تراجع السائحين بنسبة 90 بالمئة منذ بداية الحرب على غزة، فيما انخفضت معدلات إشغال الفنادق بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقةومن المتوقع أن تخسر إسرائيل ما يقرب من 400 مليار في السنوات العشر المقبلة، بسبب انخفاض الاستثمار، وتدهور سوق العمل، وفقدان الإنتاج، والانحدار الاقتصادي، نتيجة دخول الملايين الملاجئ وتعطل العمل في معظم القطاعات التي دخلت في حالة من الشلل الفعلي منذ اندلاع الحرب