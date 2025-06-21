من أراض زراعية إلى بقع يابسة... جفاف قاس يضرب صلاح الدين والحلول مفقودة!

ضرب الجفاف في جنوب ، محوّلاً الأراضي الزراعية إلى بقع يابسة، والمحاصيل إلى رماد. ومع بداية موسم صيفٍ لاهب، يعيش المزارعون واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخهم الزراعي، وسط غياب للحلول وشحّ في الإطلاقات المائية.ماذا قال المزارعون إلى ؟ إليكم هذا التقرير!