واسط... التوترات الإقليمية تشل حركة النقل على خط كوت - زرباطية

يعاني سائقو سيارات الأجرة على خط كوت - من انخفاضٍ كبير في عدد المسافرين المتجهين إلى ، نتيجة التوترات الإقليمية المستمرة.تراجع الحركة الحدودية أثّر بشكل مباشر على دخل السائقين اليومي، الذين يعتمدون على هذا الخطِ كمصدر رزق وحيد لإعالة أسرهم.