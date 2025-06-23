مأساة بسبب الميراث... أولاد العم ينهون حياة شاب في بغداد

في قلب ، تحول نزاع عائلي على الإرث إلى مأساة دامية، راح ضحيتها الشاب علي بعد أن أقدم أبناء عمومته على إطلاق النار عليه في وضح .ورغم صدور أحكام قضائية مشددة بحق المتهمين، فوجئت والدته بالإفراج عنهم، ما أدخلها في جديدة من الألم والمعاناة، وفتح باب التساؤلات حول أسباب هذا التطور المفاجئ وسط صمت قضائي يثير القلق.