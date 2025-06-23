ميسان... حركة تجارية نشطة عبر منفذ الشيب الحدودي

تشير المراقبة اليومية إلى انتظام عبور الشاحنات من وإلى منفذ الشيب بسلاسة، في مشهد استقرار الأداء الكمركي والتجاري.الإجراءات الأمنية والتنسيق بين الجهات المعنية يتم بشكل متوازن، مما يضمن تفادي أي تأخير أو عراقيل في عمليات تفريغ وتحميل البضائع، رغم الأجواء المتأثرة بالتوترات الإقليمية