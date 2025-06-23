شهيدان أنقذا اكثر من 70 فتاة وطفل إيزيديين... أين حقوقهما؟

قُتلَ رجلانِ من أهالي إحدى قرى البعّاج بعدَ أن تمكّنا من إنقاذِ اكثر من سبعين فتاةً وطفل إيزيدي من قبضةِ تنظيمِ الإرهابيّ ايام احتلاله لمحافظة ، ورغمَ مرورِ سنواتٍ على بطولتهما، لا تزالُ عائلتاهما تبحثانِ عن الاعترافِ الرسميّ والتكريمِ المستحقّ، بينما يروي أبناؤهما التفاصيلَ والدموعُ تسبقُ كلماتِهم.