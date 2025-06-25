كارثة طبية تفجع عائلة عشرينية بالوفاة.. فيديو

قضت الشابة العشرينية آية وليد، بعد 11 يومًا من خضوعها لعملية منظار بسيطة، إثر نزيف داخلي وتلقيها دم غير مطابقة، ما تسبب بتسمم حاد وتوقف أعضاء حيوية. وقد تقدمت العائلة بشكوى رسمية لوزارة ، فجاء الرد صادمًا بأن "المستشفى يمارس الدفع دون محاسبة"، مما أثار استياء واسعًا وأطلق مطالبات بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين لضمان وقف الأخطاء الطبية المتكررة.. التفاصيل مع مراسل في هذا التقرير.