أعمال شغب في مباراة أربيل ودهوك (فيديو)

شهدت مباراة ودهوك التي جرت على وقوع أعمال شغب اليوم الأربعاء.

وبحسب فيديو متداول، قامت الجماهير تقوم بتكسير مقاعد ورميها في مضمار الملعب خلال المباراة التي انتهت لصالح بهدفبن لهدف، ضمن لكرة القدم.