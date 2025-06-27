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بدء موسم العزاء الحسيني في الديوانية: استعدادات خاصّة لضمان السلامة العامة
بالفيديو
تنفيذ حملة كبرى استعدادًا لشهر محرم.. الخطة تتضمن توفير الدعم اللوجستي لتأمين الأجواء خلال إحياء الشعائر.
2025-06-27 | 14:30
2025-06-27T14:30:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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بدء موسم العزاء الحسيني في الديوانية: استعدادات خاصّة لضمان السلامة العامة
60 شوهد
تنفيذ حملة كبرى استعدادًا لشهر محرم.. الخطة تتضمن توفير الدعم اللوجستي لتأمين الأجواء خلال إحياء الشعائر.
مع حلولِ شهرِ محرم الحرام، وارتفعت راية الحزن في مرقد أبي الفضل زيدِ النار(ع) إيذانا ببدءِ موسمِ العزاءِ
الحسيني
، أعدّت
محافظة الديوانية
خطة تنظيمي خاصة لتأمين الأيام العشرة الأولى، بالتعاون بين الجهاتِ المعنية وهيئةِ المواكب الحسينية، لتنظيم الفعاليات وضمان سلامة المشاركين.
التفاصيل في هذا التقرير من
السومرية
.
المراسل
حيدر انذار
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