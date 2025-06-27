بدء موسم العزاء الحسيني في الديوانية: استعدادات خاصّة لضمان السلامة العامة

مع حلولِ شهرِ محرم الحرام، وارتفعت راية الحزن في مرقد أبي الفضل زيدِ النار(ع) إيذانا ببدءِ موسمِ العزاءِ ، أعدّت خطة تنظيمي خاصة لتأمين الأيام العشرة الأولى، بالتعاون بين الجهاتِ المعنية وهيئةِ المواكب الحسينية، لتنظيم الفعاليات وضمان سلامة المشاركين.التفاصيل في هذا التقرير من .