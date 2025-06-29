خلاف على أرض يتسبب بكارثة في البصرة (فيديو)

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة حدثت بين أولاد عم على قطعة أرض بمنطقة النشوه شمال ، تطورت الى استخدام الأسلحة".وأضاف ان "ذلك أدى الى إصابة ثلاثة اشخاص بجروح".