الشركة الصينية تباشر بإنشاء معمل لتدوير النفايات في بغداد‎

في ظل استمرار أزمة الكهرباء في ، وغياب الحلول الجذرية التي تضمن استقرار المنظومة الوطنية، تتجه الحكومة نحو بدائل جديدة قد تفتح أفقاً لحلول مستدامة. من بينها: تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، عبر شراكات مع شركات عالمية. التفاصيل في تقرير علي أحمد.