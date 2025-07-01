المواكب الحسينية تقوم بنصب سرادق العزاء في كربلاء ‎

استعدادات متواصلة لاحياء زيارة العاشر من محرم وسط خطة امنية مرنة





حراك ٌ لافت ٌ تشهدهُ طرقاتُ محافظةِ كربلاءْ خصوصا تلك المؤديةُ إلى العتبتين المقدستين حيث بدأت المواكبُ والهيئاتُ الحسينيةُ بنصبِ سرادقِها استعدادًا لاستقبالِ الزائرين ، مع تعزيزٍ للجهدِ الاستخباري وتقليلٍ للمظاهرِ المسلحةِ، بما يضمنُ انسيابيةَ حركةِ الزائرين ويوفّرُ أقصى درجاتِ الأمانِ خلال أيامِ الذروة