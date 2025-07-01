اصحاب مواكب النجف يبدون مخاوفهم من نقص الثلج بسبب الحرارة المرتفعة‎

اصحاب مواكب يبدون مخاوفهم من نقص الثلج بسبب الحرارة المرتفعة‎



أظهرت المواكبُ الحسينيةُ داخل المدينةِ القديمةِ في هذا العام قدرةً لافتةً على إدارةِ شؤونها الخدميةِ ذاتيًا، بعيدًا عن الاعتمادِ الكليّ على دوائرِ البلدية، حتى في أكثرِ المناطقِ ازدحامًا. وبينما يعكسُ ذلك وعيًا عاليًا من الزائرين وأصحابِ المواكب، يبقى التحدي الأكبر متمثّلًا في درجاتِ الحرارةِ المرتفعة، والتي تثيرُ قلقًا متزايدًا من احتمالاتِ شحٍّ في مادةِ الثلج الضرورية لحفظِ الأطعمةِ وتبريدِ مياهِ الشرب