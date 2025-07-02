ارتفاع وتيرة التحديث الانتخابي يعيد الأمل بالمشاركة الشعبية

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في وقت كانت فيه الانتخابات الماضية تعاني من جفاف في المشاركة وارتفاع في المقاطعة، يبدو أنَّ الناخب العراقيّ اليوم، أو على الأقلّ شريحة منه، قد بدأت تراوده فكرة التغيير من جديدٍ، عبر الطريقة الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات.