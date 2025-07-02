بالفيديو: العطش يضرب قضاء الكرمة في الانبار‎

أزمة مياه تجبر سكان قضاء في على النزوح وتدفعهم لمقاطعة الانتخابات.





يعيش أهالي أطراف قضاء شرقي تحت وطأة أزمة مياهٍ متفاقمة ومنذ أربع سنوات، الامر الذي دفع بعضهم إلى هجرة منازلهم وأراضيهم الزراعية، بحثًا عن حياةٍ تتوفر فيها أبسط مقومات العيش.. شاهد هذا التقرير من .