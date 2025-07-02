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بالفيديو: 12 ألف "تابلت" للأردن.. والعراقيون مستاؤون
بالفيديو
أثار إهداء الحكومة العراقية إلى الأردن اثني عشر ألف جهاز لوحي (تابلت) كانت قد استخدمتها في إجراء التعداد السكاني العام نهاية العام الماضي موجة انتقادات لإحتوائها على معلومات وبيانات خاصة بالتعداد قبل تؤكد وزارة التخطيط أن الأجهزة اللوحية المستخدمة بالتعداد تم تصفيرها بالكامل وحذف بياناتها السابقة.. التفاصيل مع مراسل السومرية في هذا التقرير.
2025-07-02 | 03:10
2025-07-02T03:10:00+00:00
Alsumaria Tv
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بالفيديو: 12 ألف "تابلت" للأردن.. والعراقيون مستاؤون
المصدر:
السومرية
44 شوهد
أثار إهداء
الحكومة العراقية
إلى
الأردن
اثني عشر ألف جهاز لوحي (تابلت) كانت قد استخدمتها في إجراء التعداد السكاني العام نهاية العام الماضي موجة انتقادات لإحتوائها على معلومات وبيانات خاصة بالتعداد قبل تؤكد
وزارة التخطيط
أن الأجهزة اللوحية المستخدمة بالتعداد تم تصفيرها بالكامل وحذف بياناتها السابقة.. التفاصيل مع مراسل
السومرية
في هذا التقرير.
اثنا عشر الف جهاز لوحي او ما يعرف بالتابلت تم إهداؤها قبل ايام من قبل الحكومة الى الاردن
هذه الأجهزة تم استخدامها لتسجيل بيانات المواطنين العراقيين في التعداد السكاني الأخير الذي تم اجراؤه في البلاد
الخطوة هذه اثارت موجة انتقادات وغضب نيابية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينت خطورة الامر لاحتمالية احتوائها على معلومات وبيانات خاصة بالعراقيين
واذا ماوقعت بالايادي الخطأ فان الامر سيتسبب بخطر كبير على المنظومة الامنية التي تسعى جاهدة لمنع اي اختراق على مدى السنوات الماضية
مختصون من جانبهم بينوا عدم جواز منح او إعطاء تلك الأجهزة لجهات خارج منظومة الدولة، لوجود امكانية باسترجاع البيانات في ظل انواع البرامج التي يمكنها الاستعادة
ومع تكلفة هذه الاجهزة الباهضة التي تتجاوز قيمتها الاربعة مليارات دينار بحسب برلمانيين،، يستغرب ناشطون عدم منحها لطلبة الجامعات او المدارس الذين هم احوج اليها اليوم، في ظل افتقار تلك المؤسسات للتقنيات الالكترونية الحديثة
وزارة التخطيط
وبعد تلك الضجة واللغط على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت بتصريحات بينت فيها، بان الأجهزة اللوحية التي اهديت لهيئة الإحصاء الأردنية
تمت اعادة ضبط المصنع فيها ولا تحتوي على أية معلومات، وتم ازالة شرائح الذاكرة وشرائح الاتصال التي خُزنت فيها بيانات التعداد أثناء العمل الميداني
وان الخطوة هذه جاءت استجابة لطلب
الأردن
،، وتم الموافقة عليها من قبل الحكومة بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الطرفين
وفي النهاية فان هذه المرة ليست هي الاولى التي يكون فيها
العراق
سخيا ويهدي بضائع او منتجات او ممتلكات خاصة الى دول شقيقة او صديقة،، لكنها الاغرب كون الاجهزة حساسة والكترونية وليست اموالا او مواد غذائية
المراسل
هشام وسيم
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