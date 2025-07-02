بالفيديو: 12 ألف "تابلت" للأردن.. والعراقيون مستاؤون‎

اثنا عشر الف جهاز لوحي او ما يعرف بالتابلت تم إهداؤها قبل ايام من قبل الحكومة الى الاردنهذه الأجهزة تم استخدامها لتسجيل بيانات المواطنين العراقيين في التعداد السكاني الأخير الذي تم اجراؤه في البلادالخطوة هذه اثارت موجة انتقادات وغضب نيابية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينت خطورة الامر لاحتمالية احتوائها على معلومات وبيانات خاصة بالعراقيينواذا ماوقعت بالايادي الخطأ فان الامر سيتسبب بخطر كبير على المنظومة الامنية التي تسعى جاهدة لمنع اي اختراق على مدى السنوات الماضيةمختصون من جانبهم بينوا عدم جواز منح او إعطاء تلك الأجهزة لجهات خارج منظومة الدولة، لوجود امكانية باسترجاع البيانات في ظل انواع البرامج التي يمكنها الاستعادةومع تكلفة هذه الاجهزة الباهضة التي تتجاوز قيمتها الاربعة مليارات دينار بحسب برلمانيين،، يستغرب ناشطون عدم منحها لطلبة الجامعات او المدارس الذين هم احوج اليها اليوم، في ظل افتقار تلك المؤسسات للتقنيات الالكترونية الحديثةوبعد تلك الضجة واللغط على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت بتصريحات بينت فيها، بان الأجهزة اللوحية التي اهديت لهيئة الإحصاء الأردنيةتمت اعادة ضبط المصنع فيها ولا تحتوي على أية معلومات، وتم ازالة شرائح الذاكرة وشرائح الاتصال التي خُزنت فيها بيانات التعداد أثناء العمل الميدانيوان الخطوة هذه جاءت استجابة لطلب ،، وتم الموافقة عليها من قبل الحكومة بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الطرفينوفي النهاية فان هذه المرة ليست هي الاولى التي يكون فيها سخيا ويهدي بضائع او منتجات او ممتلكات خاصة الى دول شقيقة او صديقة،، لكنها الاغرب كون الاجهزة حساسة والكترونية وليست اموالا او مواد غذائية