منظومة الكهرباء العراقية تواجه أزمة خانقة بسبب تراجع إمدادات الغاز الإيراني

فقدت منظومة الكهرباءِ نحو 4 آلاف ميغاواط بفعل تراجع تجهيز الغاز الإيراني الى 25 مليون متر مكعب بعد أن كان معدل التجهيز 55 مليونا وفق العقد المبرم بين وايران.التفاصيل في هذا التقرير من .