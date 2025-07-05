بالفيديو: تراجع ملحوظ للزائرين الاجانب الى كربلاء‎

شهدت تراجع اعداد الزائرين الاجانب الى المحافظة تزامنا مع بلوغ زيارة العاشر من محرم ذروتها تأتي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة التي ألقت بظلالها على الحركة الدينية والاقتصادية في المنطقة.. شاهد هذا التقرير من .