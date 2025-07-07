"الفرصة الأخيرة"... مشروع تحلية المياه لإنقاذ البصرة

مشروع تحلية المياه "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ

نواب ومختصون يحذرون من تكرار سيناريو 2018 عندما أهدرت أموال ضخمة بلا جدوى



تتصاعدُ التحذيراتُ من غيابِ الجديةِ الحقيقيةِ لتنفيذِ مشروعِ تحليةِ مياهِ البحر كحلٍ استراتيجي للازمةِ في على الرغمِ من مرورِ سنواتٍ على طرحِه. وابدى نواب ومختصون التقاهم مراسلُ تخوفَهم من تكرارِ سيناريو الفين وثمانية َ عشر َ عندما أُهدرت أموالٌ ضخمة ٌ من دونِ حلولٍ جذريةٍ ،محذرين من أن البصرة تتجهُ نحو كارثةٍ مائيةٍ أكبرَ إن لم يتِمْ استثمارُ المواردِ الحاليةِ بفعالية.