مجمع الأكوا السكني يعاني من ازمة مائية حادة

اهالي المجمع يتهمون بلدية بتحويل حصصهم المائية إلى المجمعات الحديثة





يعاني اهالي مجمع الأكوا السكني الواقع قرب من ازمة مائية حادة لأكثر من خمسة عشر يوماً وذلك بسبب ما وصفوه قيام بلدية بتحويل حصصهم المائية إلى المجمعات السكنية الحديثة الامر الذي دفع الاهالي الى استخدام مياه الآبار