عشائر في البصرة: المحافظ رفع دعاوى على نشطاء بالمحافظة ونحذر من الاستمرار بتوجيه التهم جزافا

وقالوا في بيانات مصورة، "في الوقت الذي تعاني فيه من ازمة خانقة نتيجة تفاقم ازمة المياه الملوثة والتي اضرت بالزرع والنسل .. فهب عدد من النشطاء للدفاع عن مظلومية المحافظة وللاسف فوجئنا بصدور مذكرة قبض بحق الناشط لا لذنب سوى مطالبته بالماء الصالح للشرب الذي كفلها القانون".وأكدوا "الوقوف مع القانون والقضاء للحفاظ على هيبة الدولة لكن في الوقت نفسه يجب احترام حرية التعبير التي كفلها الدستور".وحذروا "من مغبة الاستمرار في توجيه التهم جزافا دون مسوغ قانون، فالمطالبة بالحقوق ليست جريمة"، مؤكدين: "لن نقف صامتين ازاء ما يحصل ونطالب بإطلاق سراح الناشط وكل اصحاب الكلمة الشريفة".