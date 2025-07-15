خنازير برية تجتاح منطقة الوند في كربلاء.. فيديو

مزارعون: نتكبد خسائر يومية جراء تلف محاصيلنا اثر تسلل الخنازير للحقول ليلا.



سجلت منطقة الوند في تصاعدا ملحوظا في أعداد الخنازير البرية التي تحولت إلى خطر يهدد الأمن الزراعي ومعيشة الفلاحين. وقال مزارعون من سكان المنطقة لمراسل إنهم باتوا يتكبدون خسائر يومية جراء إتلاف محاصيلهم من قبل الخنازير التي تتسلل ليلا إلى الحقول، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل الفوري.. مراسلنا والتفاصيل في هذا التقرير.