في العراق... مشروع صناعي يتحول مكاناً مهجوراً بعد صرف المليارات عليه

عدم تجديد اجازة المشروع ادى الى اغلاقه وتسريح مئة وثمانون عاملا

تحول احد المشاريع الصناعية التي افتتحت بحضور شخصيات حكومية بارزة مكاناً مهجوراً بعد صرف المليارات عليه لتشغيل القطاع الخاص وتسريح مئة وثمانون عاملا على الرغم من تأكيد بين الحين والاخر على ضرورة دعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص التفاصيل مع