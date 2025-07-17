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في العراق... مشروع صناعي يتحول مكاناً مهجوراً بعد صرف المليارات عليه
بالفيديو
عدم تجديد اجازة المشروع ادى الى اغلاقه وتسريح مئة وثمانون عاملا
2025-07-17 | 06:31
2025-07-17T06:31:55+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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في العراق... مشروع صناعي يتحول مكاناً مهجوراً بعد صرف المليارات عليه
421 شوهد
عدم تجديد اجازة المشروع ادى الى اغلاقه وتسريح مئة وثمانون عاملا
تحول احد المشاريع الصناعية التي افتتحت بحضور شخصيات حكومية بارزة مكاناً مهجوراً بعد صرف المليارات عليه لتشغيل القطاع الخاص وتسريح مئة وثمانون عاملا على الرغم من تأكيد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
بين الحين والاخر على ضرورة دعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص التفاصيل مع
حسين عدنان
المراسل
حسين عدنان
>>
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