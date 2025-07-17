ذوي ضحايا حريق الكوت ينتظرون تسلم الجثث من الطب العدلي

ينتظر عشرات الأشخاص في دائرة الطب العدلي في ، اليوم الثلاثاء، تسلم جثث أقاربهم الذين قضوا جراء حريق المبنى التجاري في مدينة .

وأظهرت مقاطع مصورة تجمع عائلات الضحايا في دائرة الطب العدلي بانتظار تسليمهم الجثث لدفنها.

ووصل ووزير الداخلية إلى موقع الحريق عصر اليوم.