كأس العراق.. جماهير زاخو ودهوك تُشعل الأجواء في ساحة التحرير قبل النهائي (فيديو)

عمت الأهازيج والأعلام الملونة ، في مشهد يعكس الشغف الكبير بكرة القدم في والتنافس الشريف بين جماهير الشمال، مما يضفي بعداً احتفالياً خاصاً على البطولة الأغلى محلياً.يستضيف ، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، القمة المرتقبة لنهائي بين فريقي وزاخو في مواجهة تاريخية بكل المقاييس، تحمل (شمالية) خالصة.