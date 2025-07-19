قبلته بحرارة وتمسكت به.. ما فعلته زوجة ايلي صعب مع وائل كفوري امام زوجها (فيديو)

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السومرية نيوز – فني

تعرض الفنان وائل كفوري، الى موقف محرج امام ايلي صعب، بعدما قبلته زوجة الأخير بحرارة وتمسكت به خلال حفل زفاف نجل مصمم الأزياء الشهير.