صوت الناخب العراقي: من حق إلى سلعة تُباع في السوق الانتخابي

الصوت الانتخابي يتحول الى سلعة تُباع وتُشترى ما بين مرشح فاسد وناخب فقد الامل ورضي بفتات الاموال هكذا يبدو المشهد حيث كشف مراقبون عن حملات تقودها بعض الكتل لشراء البطاقات الانتخابية والتي وصل سعرها إلى أكثر من 200 دولار للبطاقة الواحدة.التفاصيل في هذا التقرير من .