المفاضلة الوظيفية في حكومة صلاح الدين: عام من الانتظار والقلق

أعلنت حكومة قبل أكثر من عام عن بدء المفاضلة وتخصيص الدرجات الوظيفية، مشددة على أهمية ملء الاستمارة الإلكترونية بسرعة لإنهاء الإجراءات وإعلان الأسماء في أقرب وقت. ومع ذلك، فقد مضى عام كامل على تسجيل الطلبات دون صدور نتائج أو أسماء المقبولين. ممّا زاد من قلق من فقدان فرص العمل التي قد تحسن من ظروفهم المعيشية.التفاصيل في هذا التقرير من .