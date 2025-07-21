الجفاف يقترب: أنقرة وسوريا تتلاعبان بحصة العراق المائية

مشاهد الجفاف المرعبة في نهر ليست بجديدة على العراقيين الا أنّها تفتح ابواب التساؤلات بشأن مصير الاطلاقات المائية التي أعلنت عنها مؤخرًا.التفاصيل في هذا التقرير من .