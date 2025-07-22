ضغوط سياسية ومساومات على الخدمات الأساسية في "مجمع الإحسان"

يُعاني سكان "مجمع الإحسان"، جنوبي ، من ضغوط ومساومات تمارسها شخصيات سياسية ونواب، تُجبرهم على انتخاب مرشحين محددين مقابل الحصول على الخدمات الأساسية.التفاصيل في هذا التقرير من .