بعد فاجعة هايبر ماركت الكوت.. كربلاء تُطلق حملة ضد المخالفات

حملة في ضد مخالفي شروط السلامة.

بعد فاجعة الاليمة، لم تقف موقفَ ، بل بادرت الجهات المعنية فيها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة، تمثلت في إطلاق حملة واسعة وغير مسبوقة شملت إغلاق عدد من الفنادق والمطاعم والمولات التجارية المخالفة لشروط الوقاية والسلامة العامة.

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