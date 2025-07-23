بالفيديو: انتعاش اسواق بيع معدات الاطفاء‎

بعد ارتفاع معدلات الحرائق في عموم البلاد انتعشت اسواق بيع معدات الاطفاء حيث بين مواطنون وجود ارتفاع كبير باسعار هذه المعدات والذي يصل الى الضعف، فيما يقول اصحاب المحال ان كميات معدات الاطفاء الموجودة في الاسواق قد نفذت التفاصيل مع مراسل في هذا التقرير.