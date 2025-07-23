السومرية.. التطبيق الأكثر حضورا في متناول العراقيين

تطبيق بتصميم حديث وأداء فائق وتجربة تصفح ذكية مدعومة بتقنيات يتيح الوصول إلى المحتوى المخصص ويضع الأخبار والمعلومات في متناول اليد بسرعة وسلاسة.يمتاز التطبيق بسرعته في نقل الحدث لحظة وقوعه ويضعه عند المستخدم بثوانٍ معدودة من خلال إشعارات فورية تواكب المشهد العراقي والدولي بخبرة ومصداقية فالسومرية لم تكن يوما مجرد ناقل للخبر بل جزء من نبض الشارع.ومن خلال خدمة الفيديو حسب الطلب يصبح محتوى متاحا بلا حدود ويقدم التطبيق تجربة مشاهدة لا تقف عند توقيت أو مكان، اما قسم الترند فهو نافذة على كل ما هو رائج في والعالم من الأخبار العاجلة إلى أبرز الفيديوهات الاجتماعية وكل ما يثير الجدل ويصنع الحدث في منصة واحدة.ويضم تطبيق السومرية الكثير من الميزات الأخرى فهو منصة رقمية متكاملة تعكس نبض ويواكب تطلعات جيل يبحث عن السرعة والدقة والمحتوى المتجدد.