خطأ طبي يطيح بندى... هل يحاسَب المقصرين؟

وفاة مأساوية لتدريسية بسبب خطأ طبي في مستشفى أهلي ببغدادندى، تدريسية عراقية، فقدت حياتها خلال عملية فتق بسيطة بسبب خطأ طبي أدى إلى تلوث الدم. المستشفى تأخر في إبلاغ عائلتها بوفاتها لأكثر من 12 ساعة، ما اضطر ذويها للاستعانة بالقوات الأمنية لكشف مصيرها.زوج الضحية طالب الحكومة بالتدخل ومحاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الأخطاء المؤلمة.